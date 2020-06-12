"بلا قيود" مع محمد علي الحوثي القيادي في حركة أنصار الله الحوثية

كشف محمد علي الحوثي القيادي في حركة أنصار الله الحوثية عن اتصالات تجري مع المملكة العربية السعودية لإيجاد حل للصراع في اليمن غير أنه اوضح أنها لم ترقْ بعد إلى مرحلة التفاوض. وأكد الحوثي استعداد الحركة لطرح كل القضايا على طاولة التفاوض علناً ودون مواربة وأمام أجهزة الإعلام حسب قوله. وأوضح القيادي الحوثي أنهم مستعدون للذهاب الى السعودية للتوقيع على وثيقة الحل الشامل التي عرضتها الحركة في حال موافقة الرياض عليها.

وعبر الحوثي عن رغبة الحركة في وقف حقيقي لإطلاق النار، واصفا قرار وقف اطلاق النار الأخير الذي اعلنه من جانب واحد التحالف الذي تقوده السعودية بأنه جاء بغرض الاستهلاك الإعلامي والتسويق السياسي حسب رأيه.

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