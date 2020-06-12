"بلا قيود" مع محمد علي الحوثي القيادي في حركة أنصار الله الحوثية
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الحوثي: هناك اتصالات مع السعودية ومستعدون لطرح كافة القضايا على طاولة التفاوض.

  • 12 يونيو/ حزيران 2020

كشف محمد علي الحوثي القيادي في حركة أنصار الله الحوثية عن اتصالات تجري مع المملكة العربية السعودية لإيجاد حل للصراع في اليمن غير أنه اوضح أنها لم ترقْ بعد إلى مرحلة التفاوض. وأكد الحوثي استعداد الحركة لطرح كل القضايا على طاولة التفاوض علناً ودون مواربة وأمام أجهزة الإعلام حسب قوله. وأوضح القيادي الحوثي أنهم مستعدون للذهاب الى السعودية للتوقيع على وثيقة الحل الشامل التي عرضتها الحركة في حال موافقة الرياض عليها.

وعبر الحوثي عن رغبة الحركة في وقف حقيقي لإطلاق النار، واصفا قرار وقف اطلاق النار الأخير الذي اعلنه من جانب واحد التحالف الذي تقوده السعودية بأنه جاء بغرض الاستهلاك الإعلامي والتسويق السياسي حسب رأيه.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي

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