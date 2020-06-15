إكسترا التلفزيوني: البطالة وسوق العمل في زمن الكورونا

يظهر أحدث تحليل صادر عن منظمة العمل الدولية لأثر وباء كورونا العالمي على سوق العمل التأثير المدمر خصوصا الشباب، ويحلل التدابير المطلوبة لضمان عودة آمنة إلى بيئة العمل.

حلقة بي بي سي إكسترا تناقش واقع سوق العمل والتدريب المهني إضافة إلى وسائل التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فبحسب منظمة العمل الدولية يظهر أن الشباب بين سن ١٨ و٢٩ عاما هم من أكثر الفئات المتضررة حيث خسر ١٧٪ وظائفهم. أرقام تشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي ووصول معدل البطالة إلى مستويات قياسية منذ عقود.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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