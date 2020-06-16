سلطنة عُمان: انخفاض المتبرعين بالدم بسبب كورونا

في الرابع عشر من يونيو حزيران من كل عام تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للتبرع بالدم، وفي هذا العام وبينما يواصل فيروس كورونا انتشاره حول العالم، شدّدت المنظمة على أهمية التبرع بالدم لملايين المرضى والحالات الحرجة حول العالم.

ففي سلطنة عمان أدى التخوف من انتقال العدوى بفيروس كورونا إلى انخفاض في عدد المتبرعين بالدم بحسب ما ذكرته وزارة الصحة في البلاد. والتي كشفت أنه على الرغم من اتخاذ بنوك الدم الإجراءات اللازمة لحماية الراغبين بالتبرع إلا أن عدد المتبرعين انخفض بنسبة تزيد عن 30% منذ بدء تفشي الوباء.

هذا النقص تسبب في أزمة صحية للبعض فما هي الحلول؟ المزيد في تقرير الصحفي يعقوب المعمري من سلطنة عمان.