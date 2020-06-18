صعوبات تواجه العودة الى المدارس في زمن "كورونا"

خطة الحكومة البريطانية لإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة واجهتها بعض العقبات مع محاولة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. من بين أولياء الأمور الذين التزموا بقرار الحكومة وأرسلوا أولادهم إلى المدرسة هناك رشا خوجة وهي أم لثلاثة أطفال أصغرهم أيمن يبلغ من العمر ٥ سنوات في الصف التمهيدي وهو من المراحل التعليمية التي شملها قرار العودة إلى المدارس مطلع الشهر الحالي.

مع عودة الطلاب الى المدارس البريطانية برزت قضية أخرى متعلقة بالوجبات المجانية المقدمة لهم. بعد قرار الحكومة بالتراجع عن توفير وجبات مدرسية للطلاب من الفئات الأكثر فقرا ثم عادت لتلغي القرار بعد ضغوط مجتمعية تصدرها لاعب الكرة الدولي ماركوس راشفورد.

فإلى أي مدى يعتمد الأطفال من الأسر ذوي الدخل المحدود على الوجبة المدرسية؟ هذا السؤال طرحه عبدالله شحاتة على منى ساري مسؤولة شؤون الطلاب في إحدى المدارس في لندن.