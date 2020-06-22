كيف أثر "كورونا" على امتحانات الثانوية العامة في مصر؟

توافد مئات الآلاف من الطلاب في مصر على لجان الامتحانات في مختلف المدن والمناطق لأداء أول اختبارات الثانوية العامة لهذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكانت الحكومة في مصر قد خيرت الطلبة بين إمكانية تأجيل الامتحان للعام القادم أو تأديته في الدور الثاني، لكن الأمر لم يلقى استحساناً من الطلبة وأولياء الأمور.

بسنت أكرم تحدثت إلى راندة محمد وابنها زياد هاني وسألتهما عن تجربتهما في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

إقامة الامتحانات تضع أيضاً تحدياً أمام المدرسين والمسؤولين عن سير هذه الاختبارات، واحدة منهم هي سهام بهلول وهي معلمة في مدينة أسوان شاركت في مراقبة اختبار اللغة العربية. بسنت أكرم تحدثت معها وسألتها عن انطباعها عن إقامة الاختبارات في هذا التوقيت.