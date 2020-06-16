غرفة أخبار كورونا: كيف تنتهي الأوبئة؟

لمعرفة "كيف ينتهي الوباء الحالي؟" يجب أن ننظر للتاريخ.. للأوبئة السابقة.. كيف انتهت؟

الطبيعة هي العامل الأبرز في انتهاء الأوبئة، فأغلبها انتهى بعد تغيرات في طبيعية الفيروس تؤدي إلى اندثاره.

ومن بعد الطبيعة تأتي الإرادة البشرية، فعندما تقرر الشعوب التعايش مع الوباء ونسيانه.. ينتهي

والنسبة الأقل من الأوبئة هي ما تنتهي بإيجاد لقاح أو علاج.

لزيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" اضغط هنا.

للاستماع:

للاشتراك:

للإستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:

للاستماع الى الخلقات السابق: