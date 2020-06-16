ما هي الحالات الشائعة للعلاج بتقنيات التلقيح الصناعي؟

تزور داليا حيدر مدينة إسطنبول التركية، إحدى مقاصد السياحة الطبية لعمليات الإخصاب وأطفال الأنابيب، وتتابع رحلة الحقن المجهري كاملةً باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

في عام 2019، حصلت حوالي 1.5 مليون حالة حمل في تركيا و100،000 عملية طفل أنبوب وهذا ارتفاع بنسبة 1.5% لمثل هذه العمليات.

فما هي الأسباب لهذا الارتفاع وما الذي يحدد نسب نجاح عمليات الإخصاب؟

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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