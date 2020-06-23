كيف يتم مراقبة النشاط البركاني على جزيرة ساكوراجيما اليابانية؟
كيف يتم مراقبة النشاط البركاني على جزيرة ساكوراجيما اليابانية؟
ساكوراجيما هي جزيرة بركانية وتحوي على أكثر البراكين نشاطاً في اليابان. منذ انفجار البركان في عام 1914، يتم دراسته بشكل مستمر.
يتم استخدام العديد من التقنيات والإجراءات للاستعداد لأي انفجار محتمل. أنيس القديحي زار الجزيرة وتعرف على أحد سكانها والعلماء هناك لاستكشاف نشاط البركان.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@