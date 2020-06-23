كيف يتم مراقبة النشاط البركاني على جزيرة ساكوراجيما اليابانية؟

ساكوراجيما هي جزيرة بركانية وتحوي على أكثر البراكين نشاطاً في اليابان. منذ انفجار البركان في عام 1914، يتم دراسته بشكل مستمر.