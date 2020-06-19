"دنيانا": قصص مصورة تحاكي وباء كورونا

في فترة الحجر المنزلي، نُشرت قصص مصورة كثيرة تحاكي وباء كورونا. بأسلوب سهل ممتنع استخدم رسامو الكوميكس فنهم كأداة توعوية بهدف الوقاية من الوباء العالمي.

هذه القصص المصورة لم تقتصر فقط على الرسالة الاجتماعية والفنية التي أراد رواد هذا الفن إيصالها، بل جسّدت أيضا يومياتهم في الحجر المنزلي.

في "دنيانا" هذا الأسبوع مؤلفات قصص مصورة من تونس والمغرب ومصر وسوريا. لكل منهنّ حكايتها مع الحجر ولكل منها قصص مصورة عكست من خلال حالة الحجز الكلي الذي يعيشه العالم.

ناقشت المشاركات مستقبل هذا القطاع والتحديات التي تقف أمامه اليوم. فالكوميكس طالما كان يعاني من أزمة اقتصادية، ولكن كيف هو الحال اليوم؟

في سياق الحلقة تحدثت المشاركات أيضا عن الأبطال الخارقين الذين تعودنا عليهم في مجلات الكوميكس. ولكن السؤال الأبرز هل سيفرض وباء كورونا أبطالا جدد؟ هل سيصبح أبطال الكورونا أبطال الكوميكس الجدد؟

أسئلة كثيرة طرحتها المشاركات في الحلقة وهنّ لينة غيبة من سوريا، زينب بن حوالة من تونس، زينب فاسيكي من المغرب وسهيلة خالد من مصر.

"دنيانا" الأربعاء والجمعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت جرينيتش والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت بيروت على التلفزيون.