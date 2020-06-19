"غرفة أخبار كورونا": ماذا نعرف عن ديكساميثازون؟
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فيروس كورونا: ما هي استخدامات ديكساميثازون؟

  • 19 يونيو/ حزيران 2020

عقار اعتمد منذ ستينيات القرن الماضي كعلاج لعدد من الحالات المرضية متوافر في السوق ورخيص الثمن رحبت منظمة الصحة العالمية بنتائج بحوث أجريت في بريطانيا حول فعالية استخدامه مع مرضى كوفيد 19 الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات.

السعودية أعلنت إدخال ديكساميثازون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا من أصحاب الحالات الحرجة فيما تحذر هيئة الدواء المصرية من استخدامه دون إشراف طبي.

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