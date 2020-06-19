"غرفة أخبار كورونا": ماذا نعرف عن ديكساميثازون؟

عقار اعتمد منذ ستينيات القرن الماضي كعلاج لعدد من الحالات المرضية متوافر في السوق ورخيص الثمن رحبت منظمة الصحة العالمية بنتائج بحوث أجريت في بريطانيا حول فعالية استخدامه مع مرضى كوفيد 19 الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات.

السعودية أعلنت إدخال ديكساميثازون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا من أصحاب الحالات الحرجة فيما تحذر هيئة الدواء المصرية من استخدامه دون إشراف طبي.

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