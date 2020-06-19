"بلا قيود" مع عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة التابعة لبرلمان شرق ليبيا

نفى عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة التابعة لبرلمان شرق ليبيا أن يكون الجيش الذي يقوده الجنرال المتقاعد خليفة حفتر قد تعرض للهزيمة في معركة طرابلس.

وقال الحويج إن انسحاب الجيش من مواقعه في طرابلس جاء استجابة لأطراف محلية وإقليمية ودولية من أجل إحلال السلام في ليبيا.

وأكد الحويج على استعداد حكومته للعمل من أجل تحقيق السلام والمصالحة الشاملة، مشددا على أهمية توفر ضمانات لعدم تكرار ما وصفه بمآسي الماضي.

وانتقد الحويج دور المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الليبية ووصفه بعدم الجدية في حل الأزمة حيث إن المجتمع الدولي لا يزال يدير الأزمة ولا يسعى الى حلها حسب قوله.

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