إكسترا التلفزيوني: لبنان بين الأزمة الاقتصادية وفيروس كورونا

يشهد لبنان منذ أشهر عديدة أزمة اقتصادية وسياسية انعكست على واقع معيشة الناس اليومية زادها سوءا انتشار فيروس كورونا. حلقة بي بي سي إكسترا تسلط الضوء كيفية تعامل اللبنانيين لمواجهة هذه الأزمة الخانقة وكيف يمكن للحكومة اللبنانية تقديم الدعم لنحو ثلث القوة العاملة التي فقدت وظائفها؟ وما هي الوسائل المالية لوقف انهيار عملة الليرة اللبنانية مقابل الدولار؟

قدّرت الحكومة اللبنانية في خطّتها الإصلاحية في نيسان أبريل 2020 سعر صرف الدولار غير الرسمي أو في السوق السوداء بحوالي 4,400 ليرة لبنانية.ولكن التدهور يستمر إلى اليوم وأشارت بعد التقارير إلى وصول سعر صرف الدولار إلى ما يقارب 7,000 ليرة لبنانية أي أكثر من أربعة أضعاف السعر الرسمي. وبالنتيجة تتوقع الحكومة اللبنانية زيادة نسبة الفقر من 48% في نيسان 2020 إلى حدود 60% في نهاية هذا العام. فكيف يواجه العمال والعاملات اللبنانيين وكذلك الأجانب هذه الظروف المعيشية الصعبة؟

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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