غرفة أخبار كورونا: شكوك حول تطبيقات تتبع الفيروس في دول غربية وعربية
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فيروس كورونا: إلى أي مدى تثق في تطبيق تتبع العدوى على هاتفك؟

  • 22 يونيو/ حزيران 2020

باستخدام تطبيقات على الهواتف المحمولة لسكانها تمكنت دول من إحكام السيطرة على تفشي وباء كورونا داخلها عن طريق تتبع حركة الناس وتنبيههم حين اقتراب أي مصاب منهم.

لكن كشف تحقيق أجراه "مختبر الأمن" التابع لمنظمة العفو الدولية عن مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن، فهل هناك خط فاصل بين حق الدول في تتبع المصابين والحريات والحقوق الشخصية للأفراد.

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