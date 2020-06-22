غرفة أخبار كورونا: شكوك حول تطبيقات تتبع الفيروس في دول غربية وعربية

باستخدام تطبيقات على الهواتف المحمولة لسكانها تمكنت دول من إحكام السيطرة على تفشي وباء كورونا داخلها عن طريق تتبع حركة الناس وتنبيههم حين اقتراب أي مصاب منهم.

لكن كشف تحقيق أجراه "مختبر الأمن" التابع لمنظمة العفو الدولية عن مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن، فهل هناك خط فاصل بين حق الدول في تتبع المصابين والحريات والحقوق الشخصية للأفراد.

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