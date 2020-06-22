غرفة أخبار كورونا: أصدقاء في زمن الوباء

مع فرض قيود العزل، وإطلاق مناشدات بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، تطورت صداقات، ونجحت في التأقلم مع القيود المفروضة، بل ونشطت بشكل ملحوظ مع توفر عنصر الوقت بالنسبة للبعض ممن اضطروا للمكوث في المنزل، صداقات أخرى استسلمت لقيود التباعد وتفرقت بأطرافها السبل، وخاصة حينما طرق كورونا أبواب بعضهم.

في هذه الحلقة نتعرف على نماذج للصداقات التي نجحت في اختبار كورونا في كل من مصر والأردن، وكيف تحول عنصر الصداقة لمعزز للمناعة في وجه كورونا؟!

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