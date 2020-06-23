حجاج أردنيون يأملون أن يؤدوا الفريضة في العام المقبل

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حجاج أردنيون يأملون أن يؤدوا الفريضة في العام المقبل

للمرة الأولى في التاريخ الحديث سيقام موسم الحج دون زوار من خارج الحدود السعودية بعد إعلان السلطات هناك أنها ستسمح فقط لعدد محدود من المواطنين والمقيمين داخل المملكة بأداء فريضة الحج مع تفعيل إجراءات التباعد الاجتماعي.

البعض كان يمني نفسه بالذهاب للحج لكن أمنيته لن تتحقق هذا العام، من بينهم أم أسامة وهي سيدة أردنية تحدثت إلى مراسل بي بي سي إكسترا في الأردن محمد عدنان.

أيضاً محمد بني هاني وهو شاب من الأردن كان يستعد للسفر مع والدته إلى الاراضي المقدسة في السعودية لأداء فريضة الحج تحدث عن رد فعله بعد صدور القرار الأخير.