إدانة الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي بالسجن يعيد الجدل بين أنصار الحراك ومعارضيه

قضت محكمة جزائرية بالسجن سنة نافذة في حق الطبيبة الناشطة أميرة بوراوي، بتهمة تهديد أمن الدولة والإساءة للإسلام والتشكيك في قرار الحجر الصحي في البلاد، ما أثار غضب ناشطي الحراك السلمي في الجزائر.