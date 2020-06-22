إدانة الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي بالسجن يعيد الجدل بين أنصار الحراك ومعارضيه
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إدانة الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي بالسجن يعيد الجدل بين أنصار الحراك ومعارضيه

  • 22 يونيو/ حزيران 2020

قضت محكمة جزائرية بالسجن سنة نافذة في حق الطبيبة الناشطة أميرة بوراوي، بتهمة تهديد أمن الدولة والإساءة للإسلام والتشكيك في قرار الحجر الصحي في البلاد، ما أثار غضب ناشطي الحراك السلمي في الجزائر.

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