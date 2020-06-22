قضت محكمة جزائرية بالسجن سنة نافذة في حق الطبيبة الناشطة أميرة بوراوي، بتهمة تهديد أمن الدولة والإساءة للإسلام والتشكيك في قرار الحجر الصحي في البلاد، ما أثار غضب ناشطي الحراك السلمي في الجزائر.
إدانة الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي بالسجن يعيد الجدل بين أنصار الحراك ومعارضيه
- 22 يونيو/ حزيران 2020
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