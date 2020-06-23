مشروع يساهم في إيصال الخدمات الطبية للأماكن المعرضة للكوارث الطبيعية والظروف الصعبة

في كلية لندن الإمبراطورية ( Imperial College London )، يتم العمل على مشروع يساهم في إيصال الخدمات الطبية للأماكن المعرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات.

تتعرف داليا حيدر من هناك على هذا المشروع وتكتشف أهميته في مواجهة مثل هذه الكوارث.