مشروع يساهم في إيصال الخدمات الطبية للأماكن المعرضة للكوارث الطبيعية والظروف الصعبة
مشروع يساهم في إيصال الخدمات الطبية للأماكن المعرضة للكوارث الطبيعية والظروف الصعبة
في كلية لندن الإمبراطورية ( Imperial College London)، يتم العمل على مشروع يساهم في إيصال الخدمات الطبية للأماكن المعرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات.
تتعرف داليا حيدر من هناك على هذا المشروع وتكتشف أهميته في مواجهة مثل هذه الكوارث.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@