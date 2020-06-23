كيف يتم استعداد لتحدي الكوارث الطبيعية في اليابان؟

لمواجهة الكوارث الطبيعية مثل موجات تسونامي، تم إنشاء مراكز مخصصة تحاكي الكوارث الطبيعية ليتم دراستها بشكل مناسب.

يزور أنيس القديحي أحد هذه المراكز ويختبر بنفسه طريقة عملها.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هكذا يتم اختبار أنواع الكوارث الطبيعية مثل موجات تسونامي والفيضانات

أيضاً يتعرف أنيس القديحي على التقنيات المستخدمة في مواجهة موجات تسونامي والفيضانات في اليابان وكيف يتم الاستعداد لهذه الكوارث باستخدام التكنولوجيا مثل تطبيقات الهواتف الذكية.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الابتكارات التقنية لمواجهة موجات تسونامي والفيضانات

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@