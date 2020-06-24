#لستم_عربا: حملة تشكيك في عروبة سكان شمال إفريقيا وسعوديون يردون: لسنا عنصريين
#لستم_عربا: حملة تشكيك في عروبة سكان شمال إفريقيا وسعوديون يردون: لسنا عنصريين
انتشر هاشتاغ #لستم_عربا في مواقع التواصل الإجتماعي يشككك في أن يكون سكان دول شمال إفريقيا ينتمون للعرب. الحملة التي تبرأ منها سعوديون كثير تسببت في ردود فعل غاضبة في المنصات.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.