#لستم_عربا: حملة تشكيك في عروبة سكان شمال إفريقيا وسعوديون يردون: لسنا عنصريين

انتشر هاشتاغ #لستم_عربا في مواقع التواصل الإجتماعي يشككك في أن يكون سكان دول شمال إفريقيا ينتمون للعرب. الحملة التي تبرأ منها سعوديون كثير تسببت في ردود فعل غاضبة في المنصات.