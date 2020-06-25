عوامل صحية وبيئية تدفع البعض لاستخدام بدائل الحليب

العديد من بدائل الحليب ومشتقاته من الأصول النباتية مثل اللوز والصويا ظهرت في السنوات الأخيرة خاصة مع الحديث عن نصيب صناعة منتجات الألبان في انبعاثات الكربون المسببة للتغير المناخي.