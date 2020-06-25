عوامل صحية وبيئية تدفع البعض لاستخدام بدائل الحليب
عوامل صحية وبيئية تدفع البعض لاستخدام بدائل الحليب
العديد من بدائل الحليب ومشتقاته من الأصول النباتية مثل اللوز والصويا ظهرت في السنوات الأخيرة خاصة مع الحديث عن نصيب صناعة منتجات الألبان في انبعاثات الكربون المسببة للتغير المناخي.
مؤخرا حصلت شركة لإنتاج حليب الأطفال على دعم يتجاوز الثلاثة ملايين دولار من الملياردير الأمريكي بيل جيتس لأنها تقدم بديلا صديقا للبيئة.
ماهي أبرز بدائل الحليب التي نعرفها؟ وما هو مدى الإقبال عليها؟ التفاصيل في تقرير مراسلة إكسترا في الولايات المتحدة فرح يسري