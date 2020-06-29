هل من الآمن إعادة فتح الأماكن العامة؟

في القاهرة المدينة التي لا تنام عادت الحياة إلى شيء من طبيعتها بعد قرار الحكومة المصرية رفع حظر التجول و إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية اعتباراً من السبت الماضي، مع السماح بتواجد 25% فقط من طاقتها الاستيعابية و تطبيق الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها وزارة الصحة، مثل ارتداء الكمامة و عدم السماح بالنرجيلة في المقاهي.

هذه القرارات لم تتزامن مع تراجع منحنى الإصابات بالفيروس حتى الآن ما أدى إلى جدل بين المواطنين بين مؤيد للعودة إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية و معارض للخروج من العزل المنزلي في ظل هذه المعطيات بسنت أكرم رصدت لنا الوضع في أول أيام انتهاء الحظر في القاهرة وأعدت لنا هذا التقرير.