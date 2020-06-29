هل من الآمن إعادة فتح الأماكن العامة؟
هل من الآمن إعادة فتح الأماكن العامة؟
في القاهرة المدينة التي لا تنام عادت الحياة إلى شيء من طبيعتها بعد قرار الحكومة المصرية رفع حظر التجول و إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية اعتباراً من السبت الماضي، مع السماح بتواجد 25% فقط من طاقتها الاستيعابية و تطبيق الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها وزارة الصحة، مثل ارتداء الكمامة و عدم السماح بالنرجيلة في المقاهي.
هذه القرارات لم تتزامن مع تراجع منحنى الإصابات بالفيروس حتى الآن ما أدى إلى جدل بين المواطنين بين مؤيد للعودة إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية و معارض للخروج من العزل المنزلي في ظل هذه المعطيات بسنت أكرم رصدت لنا الوضع في أول أيام انتهاء الحظر في القاهرة وأعدت لنا هذا التقرير.