خرافات كورونا: هل تحمي الكمامة من فيروس كورونا؟ وهل لها أضرار صحية خطيرة؟

بعد فرض ارتداء الكمامة في عدد من الدول رغم تضارب رأي العلماء عن فعاليتها في التقليل من تفشي فيروس كورونا، هل تسبب الكمامة أضرارا صحية أخرى؟ وهل الكمامة القماشية صالحة وآمنة للتصدي للفيروس؟ كل هذا وأكثر في هذه الحلقة من بودكاست خرافات كورونا من إعداد وتقديم شيرين شريف.