غوتيريش: الأمم المتحدة لا تملك سلطات تنفيذية وبعض قراراتها لا تُحترم

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غوتيريش: الأمم المتحدة لا تملك سلطات تنفيذية وبعض قراراتها لا تُحترم

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لا تملك سلطات تنفيذية وإن ثمة قرارات من مجلس الأمن لا تجد احتراما. وأشار غوتيريش إلى قرار حظر السلاح إلى ليبيا كنموذج لتلك للقرارات التي لم تُحترم مما أدى إلى تدخل عدد من الدول في الصراع وإطالة أمده.

وأكد غوتيريش على ضرورة الدفع باتجاه إصلاح مؤسسات الأمم المتحدة ومنحها القدرة على التصرف الفعلي كي تكون أكثر فعالية في الحيلولة دون اندلاع صراعات ونزاعات أو حلها كُلّيا.

وأوضح غوتيريش أنّ حق الفيتو الذي تمارسه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ينطبق فقط على قرارات وعمل مجلس الأمن.