الاقتصاد ولقمة العيش ما بعد فيروس كورونا

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الاقتصاد ولقمة العيش ما بعد فيروس كورونا

تتواصل الخسائر الاقتصادية وقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كما في بقية دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا. ما علاقة انتشار هذا الوباء العالمي بانخفاض أسعار النفط؟ وما هي آثار الفيروس على قطاع السياحة بالتحديد؟ وهل الإجراءات التي أقدمت عليها بعض دول المنطقة كافية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا؟

أسئلة تطرحها حلقة بي بي سي إكسترا مع ضيوف البرنامج، وزير السياحة التونسي محمد على التومي، للحديث حول بعض الصعوبات الي واجهت القطاع السياحي في العالم وفي تونس بسبب انتشار فيروس الكورونا. أما الباحثة شيخة الهاشم فتلقي الضوء على تأثر اقتصادات دول الخليج وتراجع أسعار النفط والعمالة الأجنبية وكيفية الحد من الآثار السلبية بسبب الوباء على لقمة عيش الناس وسير عمل الشركات. إلى ذلك، أنيس السويسي وهو مدير تنفيذي بمؤسسة فندقية يستعرض معالم تأثر هذا القطاع بالجائحة.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.