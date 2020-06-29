مصمم بصري سوري يستغل إجراءات إغلاق فيروس كورونا لتنمية العديد من قدراته
مصمم بصري سوري يستغل إجراءات إغلاق فيروس كورونا لتنمية العديد من قدراته
عيسى بدور مصمم بصري سوري مقيم في ميلانو قرر اسغلال عزلة المنزل نتيجة إجراءات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا.
طور عيسى قدراته في تصميم المعلومات وتعلم اللغة الألمانية ومارس الرياضة بشكل مستمر.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
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