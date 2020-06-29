تطبيق يساعد مرضى العناية المركزة في التواصل بشكل أسهل مع الطاقم الطبي
تطبيق يساعد مرضى العناية المركزة في التواصل بشكل أسهل مع الطاقم الطبي
داليا حيدر تتعرف على المنذر اسكندر، مدير إنتاج في إستونيا، الذي طور تطبيقاً يساعد مرضى العناية المركزة في التواصل بشكل أسهل مع الطاقم الطبي.
بيعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
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