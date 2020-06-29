تطبيق يساعد مرضى العناية المركزة في التواصل بشكل أسهل مع الطاقم الطبي

داليا حيدر تتعرف على المنذر اسكندر، مدير إنتاج في إستونيا، الذي طور تطبيقاً يساعد مرضى العناية المركزة في التواصل بشكل أسهل مع الطاقم الطبي.