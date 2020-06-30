هل تتعافى السياحة في تونس؟

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هل تتعافى السياحة في تونس؟

تستأنف تونس موسم السياحة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر بداية من السابع والعشرين من يونيو حزيران، وذلك بعد أن أعلن وزير السياحة التونسي محمد التومي عن إدراج تونس في قائمة المناطق الآمنة كوجهة سياحية في تصنيف المنظمة العالمية للسياحة.

ويعد قطاع السياحة واحداً من أكثر القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا في تونس، وهو الذي يوفر حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي كما أنه أهم مورد للعملة الصعبة في البلاد.