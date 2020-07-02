"عيد الاستقلال الأمريكي يُشعرني كعربية بنعمة الحرية"

بحلول الرابع من يوليو تموز هذه السنة ستحتفل الولايات المتحدة بمرور مئتين وأربعة وعشرين عاما على استقلالها عن بريطانيا هذا اليوم له أهمية خاصة حيث يطلق عليه الكثيرون في الولايات المتحدة "عيد ميلاد أميركا"، لكن رمزيته تختلف عند الأميركيين فمثلا بعض الأمريكيين السود يرون أنه لا يمثلهم فرح يسري مراسلة بي بي سي إكسترا في الولايات المتحدة تحدثت مع بعض الأمريكيين لتعرف ما الذي يعنيه عيد الاستقلال لكل منهم... لنستمع