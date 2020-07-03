المِشري : يمكن تحقيق تسوية سياسية، ولن نتوقف عن تحرير كامل التراب الليبي

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المِشري : يمكن تحقيق تسوية سياسية، ولن نتوقف عن تحرير كامل التراب الليبي

عبّر خالد المِشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن اعتقاده بإمكانية إيجاد تسوية سياسية للصراع في بلاده غير أنه أكد رفض حكومة الوفاق المعترف بها دوليا إجراء أية مفاوضات مع خليفة حفتر القائد العسكري لما يعرف بالجيش الوطني الليبي.

وأضاف المِشري أنّ الحكومة الليبية في طرابلس لن تتوقف عن تحرير كامل التراب الليبي بمساعدة الأتراك طبقا لاتفاقية رسمية "وأن ما يحدث في سرت هو محاولة لدخولها بأقل الخسائر وليس إنهاءً للحرب فيها لأنّ اتفاق الصخيرات ينص على أن تبسط الدولة سيطرتها على كامل التراب الليبي" حسب قوله.

وعبر المِشري عن انزعاج حكومته من تدخل فرنسا في الصراع الليبي بل وحمّلها مسؤولية الجانب الأكبر من المآسي التي تحدث في ليبيا.