هل تنجح مفاوضات الأمم المتحدة لشراء عقار ديكساميثازون لإنقاذ مرضى كورونا في الدول الفقيرة؟
هل تنجح مفاوضات الأمم المتحدة لشراء عقار ديكساميثازون لإنقاذ مرضى كورونا في الدول الفقيرة؟
عقار" ديكساميثازون" رغم تعقيد نطقه فإنه ثبتت فعاليته في الشفاء من كورونا بل وقد يكون منقذا للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل من فيروس كورونا.. ولذا مفاوضات الأمم المتحدة لشرائه لأجل الدول الفقيرة جارية الآن.. لعل الأيام المقبلة تحمل الأفضل لكل متضرري الوباء في جميع أنحاء العالم.
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