فيروس كورونا: قلق في الخليل الفلسطينية و"البهجة الحذرة" تعود الى مقاهي بريطانيا وحاناتها

وباء كورونا العالمي يتحور بشكل جديد طبقا لدراسة حديثة مما قد يثير التساؤل لدينا جميعا: "هل اللقاح المنتظر يمكن أن تتأثر فعاليته سلبا بسبب التحور؟.. وفي نفس الوقت، لندن تحيا في حذر والخليل في قلق.. فماذا جرى؟ نقابة الأطباء الفلسطينية تعلن مدينة الخليل "مدينة موبوءة" لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ وتوصي بإغلاق شامل يمتد لأسبوعين.. أما في لندن، فقد رفع البريطانيون شعار: "ما أجمل عودة الحياة بفنجان القهوة الصباحي والغداء في المطعم المفضل وتصفيف الشعر وكأن اليوم عيد".. ولكن الحذر مطلوب كما تقول الحكومة البريطانية