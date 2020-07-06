فيروس كورونا: لندن وطهران..سؤال مشترك: "هل يلتزم المواطنون؟"
فيروس كورونا: لندن وطهران..سؤال مشترك: "هل يلتزم المواطنون؟"
تفاصيل المشهد بين إيران وبريطانيا تكاد تكون مختلفة تماما في مواجهة الوباء.. طهران ماتزال توصف بأنها الأكثر تضررا في الشرق الأوسط بينما الحياة في لندن بدأت تعود إلى التنفس مرة أخرى بآيس كريم في الهواء الطلق أو جعة مع الرفاق في الحانة لكن القاسم المشترك هو مطالبة الحكومتين بالتباعد الاجتماعي..فماذا يحدث؟!
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