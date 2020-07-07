فيروس كورونا: علماء يؤكدون على إمكانية أن يكون كورونا المستجد "عدوى منقولة بالهواء".

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فيروس كورونا: علماء يؤكدون على إمكانية أن يكون كورونا المستجد "عدوى منقولة بالهواء".

وجه أكثر من مئتي عالِم رسالة مفتوحة لمنظمة الصحة العالمية طالبوا فيها بالمزيد من الوضوح فيما يخص إمكانية أن يكون الفيروس منقولا بالهواء، هذه الافتراضية غير المؤكدة حتى الان، تقول إن الفيروس يمكنه الانتقال عبر ما يعرف ب"الهباء الجوي" وهي جزئيات صغيرة من الرذاذ تبقى معلقة في الهواء لفترات أطول ولمسافات أبعد.

هذه الفرضية يختبرها العلماء منذ بداية العام، لكن - بحسب بعض ممن وقعوا على الرسالة - اختارت بعض المؤسسات الصحية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية التكتم على الأمر، لأنها قد تفرض قيودا إضافية على الدول وتجبر الحكومات على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

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