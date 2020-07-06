الجولات الافتراضية في المتاحف هل تعوض عن زيارتها؟

سيعود الزوار لمشاهدة ابتسامة الموناليزا والعديد من معروضات متحف اللوفر الشهير في باريس بعد أن تكبد المتحف خسائر تقدر بأربعين يورو نتيجة الإغلاق على مدار أشهر كجزء من إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي بريطانيا وبينما سمحت الحكومة للمتاحف وقاعات الفنون بفتح أبوابها أمام الزوار انطلاقا من السبت الماضي، يحضر مسؤولو قاعة الفنون الوطنية أو "الناشونال غاليري" في قلب لندن لاستقبال الزوار بداية من الأربعاء المقبل بعد توقف لثلاثة أشهر. وسيتم تطبيق العديد من الإجراءات في القاعة لضمان سلامة الزوار من بينها ممرات باتجاه واحد و تقليص السعة الاستيعابية للمكان.