"الكمامة تمنع نفاذ الفيروس من الخارج وأيضا خروج الفيروس من الشخص المصاب"

في بريطانيا ارتداء الكَمّامة إلزامي في المواصلات العامة لكن ستة من أصل عشرة بريطانيين يرفضون ارتداءها في الأماكن العامة بحسب دراسة جديدة ارتداء الكَمَامات في الأماكن العامة إلزامي في الكثير من الدول ومن بينها مصر التي فرضت غرامة على المخالفين بسنت أكرم حاولت أن تستطلع آراء بعض المواطنين بخصوص ارتداء الكَمّامة وكم مرة يرتدونها...