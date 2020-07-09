مسؤول بمستشفى الحريري: "قمنا بتخفيض غرف العمليات" بسبب أزمة الكهرباء

يعاني لبنان من أزمة كهرباء حادة ومن ندرة في مادة المازوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية مما زاد من ساعات التقنين وأثر على عمل المستشفيات. رئيس دائرة الهندسة والصيانة في مستشفى رفيق الحريري، الكائن في العاصمة بيروت، جهاد شحيمي قال لبي بي سي إكسترا إن عدد غرف العمليات خفض من 8 إلى 4 غرف فقط لتأمين استمرارية العمل فيه. وقد تحدث شحيمي إلى إيلي ملكي عن الصعوبات التي يواجهها المستشفى جراء هذا الانخفاض الكبير في عدد ساعات الإمداد بالكهرباء.