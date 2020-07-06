هكذا انتصرت على سرطان البنكرياس
هكذا انتصرت على سرطان البنكرياس
في زيارته لمستشفى مايو كلينك في ولاية مينيسوتا الأمريكية، يقابل نسيم رمضان جون ماغي الذي عانى من سرطان البنكرياس لـ 3 سنوات واستطاع التغلب عليه.
يتعرف نسيم على قصة جون ورلحته في التغلب على سرطان البنكرياس وكيف استطاع تحقيق ذلك.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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