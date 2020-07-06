هكذا انتصرت على سرطان البنكرياس

في زيارته لمستشفى مايو كلينك في ولاية مينيسوتا الأمريكية، يقابل نسيم رمضان جون ماغي الذي عانى من سرطان البنكرياس لـ 3 سنوات واستطاع التغلب عليه.