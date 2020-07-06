اكتشفي سرطان الثدي قبل حدوثه بسنوات

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اكتشفي سرطان الثدي قبل حدوثه بسنوات

من مدينة بوسطن الأمريكية، يتعرف نسيم رمضان على تقنيات يتم استخدامها للكشف عن سرطان الثدي قبل حدوثه بسنوات.

بيتحدث نسيم رمضان مع أستاذة في الاكترونيات والذكاء الصناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ريجينا بارزيلاي.

أصيبت ريجينا بسرطان الثدي وهي في الـ 43 من العمر فقررت الاستعانة بخبرتها وعملها في المعهد للتوصل إلى نظام يمكن من خلاله التنبؤ بسرطان الثدي قبل حدوثه بسنوات.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@