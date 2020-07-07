شباب ليبيا يواجهون الحرب بالفنون

فيما باقي الدول منشغلة بمكافحة جائحة الكورونا وإعادة الدورة الاقتصادية، ليبيا تشهد حربا دامية ونزاعا على السلطة فيما الشباب الليبي يأمل في مستقبل أفضل. ما واقع هجرة الشباب من ليبيا؟ وما هي الخيارات التي يسعون إليها من أجل إعادة بناء وطنهم في ظل واقع العنف والتسلح والخطف؟