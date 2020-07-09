رئيس دار الأوبرا المصرية: "التباعد الاجتماعي لم يؤثر على التدريبات والعروض"

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رئيس دار الأوبرا المصرية: "التباعد الاجتماعي لم يؤثر على التدريبات والعروض"

بعد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، عادت دار الأوبرا المصرية لتستأنف نشاطها الفني بسهرة طرب في الهواء الطلق يقدمها مجموعة من الفنانين من بينهم مي فاروق وبمصاحبة فرقة موسيقية يقودها الدكتور مصطفى حلمي.

وقال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية لبي بي سي إكسترا إن الفنانين "مطمئنون" مع إجراءات التباعد المطبقة.