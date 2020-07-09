فيروس كورونا: مدينة الخليل ومحاولات للنجاة من الوباء العالمي
فيروس كورونا: مدينة الخليل ومحاولات للنجاة من الوباء العالمي
النجاة من الوباء العالمي أمر ينام ويصحو عليه البشر في كل العالم منذ أشهر.. تارة بقرارات إغلاق تتجدد كما في مدينة الخليل وتارة بدراسة جديدة تقول إن كورونا خطر على الدماغ.. فهل ننجو منك أيها الكورونا؟!
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