فيروس كورونا: لأول مرة منظمة الصحة العالمية تقر بظهور أدلة على احتمالية انتقال الوباء عبر الهواء

ما بين التأكيد والنفي، تباينت نتائج الدراسات حول انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء، إلا أن رسالة مفتوحة وقع عليها ما يزيد على 200 عالم من 32 دولة حول العالم؛ تطالب منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية بإقرار تلك الاحتمالية، لاقت ترحيبًا حذرًا من المنظمة الأممية التي أكدت على أن هناك أدلة متزايدة حول هذا الشأن.