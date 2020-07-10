ولد أحمد : كورونا يؤدي لانكماش اقتصادي في المنطقة العربي

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ولد أحمد : كورونا يؤدي لانكماش اقتصادي في المنطقة العربي

قال عبد السلام ولد أحمد الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا إن جائحة كورنا لديها انعكاسات كبيرة على اقتصادات المنطقة العربية بسبب ما يترتب عليها من انكماشٍ اقتصادي وانهيارٍ لقطاع السياحة وتراجعٍ لقطاعات الخدمات والزراعة والصناعة.

ويرى ولد أحمد أن الوضع الاقتصادي القاتم سيزيد من نسب البطالة وكذلك تراجع الدخل القومي في جميع البلدان العربية وانهيار اسعار الصرف في العديد منها وتراجع اسعار النفط في البلدان المنتجة له.

كما أكد ولد أحمد أن المنطقة العربية لن تستطيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون أن يتحقق سلام دائم وشامل فيها.