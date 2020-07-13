كيف ستغير التكنولوجيا طريقة تحضير وتناول الطعام في المستقبل؟

في برشلونة، تتذوق داليا شريحة نباتية بديلة عن اللحم مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

كما تتعرف داليا على طابعة تطبع الحلويات والبسكويت وقد تصبح جزءاً من منازل المستقبل.