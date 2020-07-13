كيف ستغير التكنولوجيا طريقة تحضير وتناول الطعام في المستقبل؟
كيف ستغير التكنولوجيا طريقة تحضير وتناول الطعام في المستقبل؟
في برشلونة، تتذوق داليا شريحة نباتية بديلة عن اللحم مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
كما تتعرف داليا على طابعة تطبع الحلويات والبسكويت وقد تصبح جزءاً من منازل المستقبل.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
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