مطعم ياباني يطبع السوشي الأنسب لصحتك بعد تحليل حالتك الغذائية
مطعم ياباني يطبع السوشي الأنسب لصحتك بعد تحليل حالتك الغذائية
أحد المطاعم اليابانية في طوكيو ابتكر طريقة جديدة لتحضير الطعام.
عندما تتصل لحجز طاولة عشاء، سيرسل المطعم لمنزلك عبوات اختبار طبية لتترك بها عينات من اللعاب والبول والبراز الخاصة بك وترسلها للمطعم.
بعد ذلك يقوم الخبراء بتحليل العينات لكشف حالتك الغذائية ويتم تحضير أنواع السوشي الأنسب لصحتك ويطبعونها باستخدام مكونات نباتية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا