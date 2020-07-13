مطعم ياباني يطبع السوشي الأنسب لصحتك بعد تحليل حالتك الغذائية

أحد المطاعم اليابانية في طوكيو ابتكر طريقة جديدة لتحضير الطعام.

عندما تتصل لحجز طاولة عشاء، سيرسل المطعم لمنزلك عبوات اختبار طبية لتترك بها عينات من اللعاب والبول والبراز الخاصة بك وترسلها للمطعم.