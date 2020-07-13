كيف يحضر مطبخ طيران الإمارات 225،000 وجبة يومياً للمسافرين؟
كيف يحضر مطبخ طيران الإمارات 225،000 وجبة يومياً للمسافرين؟
في دبي، يزور نسيم رمضان أحد أكبر المطابخ في العالم التابع لشركة طيران الإمارات.
هذا المطبخ مسؤول عن توفير 225،000 وجبة يومياً للركاب والمسافرين باستخدام أهم التقنيات المتوفرة.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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