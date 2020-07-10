خرافات كورونا: لماذا أثار دواء الهيدروكسي كلوروكين الجدل كعلاج لفيروس كورونا؟

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خرافات كورونا: لماذا أثار دواء الهيدروكسي كلوروكين الجدل كعلاج لفيروس كورونا؟

في هذه الحلقة من بودكاست خرافات كورونا نضع نتائج الدراسات التى أجريت على عقار الهيدروكسي كلوروكين كعلاج لمرضى كوفيد 19 تحت المجهر.

لماذا أوقفت منظمة الصحة العالمية تجارب‎ ‎‏ عقار الهيدروكسي كلوروكين لعلاج ‏مرضى كوفيد 19؟ ‏

ومن مشاهدات الاطباء هل الهيدروكسي كلو روكين فعال أم لا؟ ورد منظمة الصحة العالمية على مزاعم تعرضها لضغوط من قبل شركات الأدوية لتعليق تجارب العقار. البودكاست إعداد وتقديم شيرين شريف

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