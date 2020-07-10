جزائرية تقبل قدم زوجها على المباشر وتثير ضجة في الفيسبوك
جزائرية تقبل قدم زوجها على المباشر وتثير ضجة في الفيسبوك
أثارت سيدة جزائرية ضجة بين متقبل ورافض لتقبيلها قدم زوجها عرفانا له على حبها، واعتبرها كثيرون امتهانا لكرامتها، وعبودية، بينما قال آخرون إنه بمحض إرادتها، وإنه تعبير مقبول عن تقدريها لزوجها.
وعقب تلك الضجة، خرجت تلك السيدة واسمها فريال، للتعبير عن ردة فعلها في فيدو قالت خلاله، إنها لم ترتكب أي جرم، وإن حب زوجها له وتقديره لها وتضحياته، تجعله يستحق تقبيل قدمه وأكثر، مطالبة بالكف عن أذيتها من خلال التعليقات في مواقع التواصل الإجتماعي.