جزائرية تقبل قدم زوجها على المباشر وتثير ضجة في الفيسبوك

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

جزائرية تقبل قدم زوجها على المباشر وتثير ضجة في الفيسبوك

أثارت سيدة جزائرية ضجة بين متقبل ورافض لتقبيلها قدم زوجها عرفانا له على حبها، واعتبرها كثيرون امتهانا لكرامتها، وعبودية، بينما قال آخرون إنه بمحض إرادتها، وإنه تعبير مقبول عن تقدريها لزوجها.