فيروس كورونا: المغرب يفتح الحدود وبريطانيا ترفع قيود السفر.. فكيف حال كورونا الآن في المملكتين؟

جارتان ومملكة في قمة أخبار كورونا عالميا..الجارتان هما المغرب والجزائر اللتان تعيشان الحذر من جديد حتى أن تساؤلات قلقة بدأت تتجدد مرة أخرى عن جدوى فرض حظر شامل في الجزائر؟! وعن قدرة المغرب على فتح الحدود وتوفير نظام صحي ناجع؟!.. أما المملكة البريطانية فتلغي قواعد الحجر الصحي على الوافدين..فهل منهم العرب الذين يمثلون نصيب الأسد في السياحة البريطانية؟