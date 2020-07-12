فيروس كورونا بين انتقال العدوى ووسائل التنقل

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فيروس كورونا بين انتقال العدوى ووسائل التنقل

تسلط حلقة بي بي سي إكسترا الضوء على كيفية تأثير فيروس كورونا على وسائل التنقل، وكيف ينعكس ذلك على الحياة اليومية للمجتمعات والآثار الاقتصادية المترتبة.

كيف ستتحول وسائل النقل الجماعية ما بعد عصر كورونا؟ وما هي انعكاسات الحد من التنقل والاختلاط عبر المنافذ الحدودية بين البلدان وبين المناطق عبر وسائل التنقل؟ في وقت لا تزال المطارات والمنافذ تشهد إغلاقا أو إجراءات للسلامة خوفا من انتشار عدوى الوباء.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.